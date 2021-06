SobreTudo desta quarta (30) exibe os melhores momentos das lives de Festival Gastronômico

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

O programa SobreTudo desta quarta-feira (30), apresenta os melhores momentos das seis lives da 1ª edição do Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos, 80 anos. A exibição ocorre um dia depois da festa de encerramento do projeto do Aqui Notícias, em parceria com o aplicativo ChefMio e apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Cofril, Sebrae, Sicoob Sul e Selita.

Continua depois da publicidade

As lives reuniram grandes nomes da música de Cachoeiro de Itapemirim. Entre eles: Fabiano Juffu, Marcos e Rogério Aço Doce, Ronnie Silveira, Leandro Margozzo, Grupo Pó de Mico e Mariana Capaz.

A cada apresentação, o churrasqueiro e cozinheiro Márcio Sant’Anna preparou pratos que passeavam pela culinária brasileira. Além disso, o Festival Gastronômico Delivery teve caráter solidário. A taxa de serviço do ChefMio será revertida à compra de cestas básicas, a serem distribuídas às famílias dos colaboradores do setor cultural do município, atingidos pela pandemia.

“Nesse um ano e sete meses, sem eventos por conta da pandemia, conseguimos suprir e estar mais perto do público. Foi um aprendizado bacana, algo que nunca tinha feito antes da pandemia. Desde que começou, fiz muitas apresentações de lives. Fiquei muito satisfeito, pois conseguimos colocar em prática um lado profissional que eu nem sabia que existia”, avaliou Ramon Silveira, um dos apresentadores da live.

Continua depois da publicidade

Na última edição, foram anunciados os vencedores das três categorias do Festival: fast-food, culinária contemporânea e sobremesas.

O programa SobreTudo é exibido ao vivo, nos canais do Aqui Notícias: aquinoticias.com, Facebook, Instagram e Youtube, às 19h.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].