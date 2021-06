Silvinho Coelho, vereador em Cachoeiro, morre vítima de Covid

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 483

Faleceu às 7h00 desta sexta-feira (4), o vereador da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Silvinho Coelho (Republicanos), aos 54 anos, vítima das complicações causadas pela Covid-19. A informação foi confirmada pelo Legislativo.

Na última semana, Silvinho havia apresentado melhora significativa em seu quadro de saúde e foi retirado do coma no dia 26 de maio, após ser intubado na UTI do Hospital Evangélico (HECI), mas não resistiu à doença. Ainda não há detalhes sobre o horário do velório e do sepultamento.

Biografia

Cachoeirense, morador do distrito de Conduru. Filho de Ilo Coelho e Yvonne Salles Coelho. Seu Pai Ilo Coelho foi vereador em 1976 presidente da Câmara e vice-prefeito. Silvio é casado com Marta Cristina Sanson, pai de Yasmin Sanson Coelho, com um neto Bernardo. Empresário juntamente com o pai na Padaria e Confeitaria Santa Rita.

Católico praticante, sempre atuou apoiando as comunidades, passando a ser conhecido como “Amigo das Comunidades” e por ser de família tradicionalmente política, sempre procurou ajudar as necessidades do povo, dentro do seu alcance.

O que mais se destaca, é a sua determinação em captar uma diversidade imensa das necessidades pessoais e comunitárias, sempre tomando a iniciativa de fazer acontecer. Trabalho é uma palavra característica da sua essência.

Com a responsabilidade por ter sido o mais votado, isso faz aumentar o seu compromisso com Cachoeiro. Entende que precisa do seu apoio, de suas orações e das bênçãos de nosso DEUS.

