Serial killer do DF: "ele não vai se render", diz delegado

Fernanda Zandonadi

Onze dias depois do início das buscas pelo serial killer, a polícia do Distrito Federal considera que Lázaro Barbosa não vai se render. Em entrevista ao Correio Brasiliense, o delegado que cuida do inquérito desse e de outros casos do criminoso, Raphael Seixas, disse que “obviamente, ele está cercado, mas ele tem esse perfil de enfrentamento. Ele não vai se render. Só vai se entregar caso seja baleado”.

No entanto, Seixas destacou que as forças de segurança estão empenhadas em resolver o caso. Lázaro é procurado por uma série de crimes. Além de roubo e invasão, ele assassinou uma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele matou, a tiros e facadas, pai, mãe e dois filhos no dia 9 de junho.

Depois disso, ele fugiu, invadiu chácaras e atirou em outras pessoas. Uma delas está em estado grave. “Ele foi criado nessa região. Conhece cada detalhe. Além disso, ele é um caçador. Então, ele se esconde, dorme em cima das árvores. É um cara que tem uma expertise. Não é um bandido comum”, disse o porta-voz da polícia do DF, Michello Bueno, em entrevista ao portal G1.

A força-tarefa policial criada para capturar o fugitivo realizou uma nova operação na tarde desta sexta-feira (18). Lázaro foi visto por moradores e policiais. Em seguida, a polícia tentou fazer um cerco para capturá-lo, mas sem sucesso. Cerca de 300 agentes das forças de segurança das policias militar, civil e federal de Goiás e do Distrito Federal continuam no encalço do serial killer.

Ex-secretário comanda operação

Um dos que estão no comando de toda a operação é conhecido pelos capixabas. O ex-secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Rodney Miranda, ocupa, hoje, o mesmo cargo no Estado de Goiás.

Rodney já esteve à frente da segurança capixaba por duas vezes, entre 2003 e 2005 e 2007 e 2010. Ele também já foi prefeito de Vila Velha por um mandato e ocupou uma vaga no Legislativo capixaba.

Com informações do G1 e Correio Brasiliense

