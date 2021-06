Semana começa com dia quente e ar seco no Sul do Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 11

Advertisement

Advertisement

A semana começa com dia quente e ar seco para moradores da região Sul no Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (28) será de tempo firme em todas as áreas do Estado.

Continua depois da publicidade

No entanto, deve chover de forma esparsa em alguns momentos do dia nas regiões Norte e Nordeste

No Sul, o vento sopra com intensidade moderada, as temperaturas aumentam levemente e o dia será com a umidade relativa do ar abaixo dos 30%, no período da tarde. Então, nesses dias, é preciso tomar alguns cuidados com a saúde e, da mesma forma, com o meio ambiente.

De acordo com especialistas, no inverno, a baixa umidade do ar traz várias consequências para a saúde das pessoas. Portanto, separamos alguns cuidados, que estão no final desta reportagem. Confira.

Previsão para dia quente

Continua depois da publicidade

Na Grande Vitória, sol poucas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, sol poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, sol poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Na Região Norte, sol entre nuvens e chuva esparsa em alguns momentos do dia na faixa leste da região. Não há expectativa de chuva nas demais áreas. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 25 °C

Na Região Noroeste, sol poucas nuvens. Não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens e chuva esparsa em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 26 °C.

Descubra como reduzir os efeitos da baixa umidade do ar

Mantenha a hidratação

Invista em alimentos saudáveis

Umidifique o ambiente

Combata o ressecamento das vias aéreas

Evite a exposição solar

Não faça atividades físicas nos horários mais secos

Hidrate a pele

Faça um bom controle ambiental em sua casa

Evite locais fechados

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].