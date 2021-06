Santa Casa de Guaçuí economiza R$ 50 mil mensais com novo sistema

Por Redação - Redação 84

Com objetivo de economizar recursos, a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí adquiriu um Sistema de Cotação de Compras, o Síntese B2B – For Health, com abrangência por todo território nacional, contendo desde fornecedores de gêneros alimentícios até materiais e medicamentos. A implantação do sistema possibilitou uma economia de mais de R$ 50 mil à instituição.

A ferramenta eletrônica possibilita a busca por produtos com o menor preço, viabilizando uma grande economia, em tempos de escassez de recursos. “Antes do sistema, o processo de cotação era realizada em planilhas e enviada através de e-mails para algumas empresas. Existia, até o momento, um número limitado de empresas cadastradas, o que prejudicava uma busca justa de melhor preço e mercadoria”, explica Denis Vaz, Supervisor da Santa Casa de Guaçuí.

Com esse sistema de cotações, a instituição alcança mais de sete mil fornecedores, o que possibilita uma concorrência justa entre os fornecedores, e uma resposta mais rápida de oferta e procura. Sendo que a todo o momento há cadastramento de novos fornecedores, de modo a lei da livre concorrência, em busca do melhor custo/benefícios no processo de aquisições.

O sistema também dispõe de relatórios analíticos que proporcionam transparência, organização e segurança nas negociações. “A partir desses relatórios, realizamos um levantamento dos recursos utilizados antes e depois do sistema. Antes do sistema a compra mensal de materiais e medicamentos custaria em torno de R$ 345 mil. Após a implantação, a cotação dos mesmos itens ficou em R$ 294 mil. Isso representa uma economia de R$ 51 mil por mês”, ressalta o diretor hospitalar da instituição, Denis Vaz.

Ele ainda destaca que o sucesso da economia nas compras têm sido muito relevante, tanto que a equipe administrativa/central de compras, representada pelo funcionário Thieres Assumpção Paulino da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí foi convidada, pela Federação dos Hospitais do Espírito Santo, a apresentar esse procedimento e aplicativo eletrônico em uma conferência para os outros Hospitais do nosso Estado.

A eficiência administrativa se faz com pequenos atos como esse, pois melhorar e bem alocar os recursos é uma das principais metas, pois as boas práticas administrativas exigem tal comportamento.

