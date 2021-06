Corpus Christi | Saiba como fica o tempo e confira dicas para aproveitar o feriado no Sul do Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 8

Nesta quinta-feira (3), celebra-se o dia de Corpus Christi, feriado cristão que faz alusão à última ceia de Cristo, o momento em que hóstia e vinho, após serem consagrados, se transformam na carne e no sangue do próprio Jesus, e sempre é celebrado 60 dias após a Páscoa.

E a previsão do tempo está colaborando para que o dia seja não só de reflexão para os cristãos, mas também descanso e, por que não, diversão. Segundo o Incaper, o dia será de tempo aberto, sol e poucas nuvens no Sul do Estado. A temperatura mínima fica em 21 °C e a máxima em 33 °C. Já na região Serrana a temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 28 °C, e não há expectativa de chuvas.

O AQUINOTICIAIS.COM preparou algumas dicas para você aproveitar o feriado dentro e fora de casa, mas lembre-se que estamos em meio à pandemia do coronavírus e os cuidados não podem ser deixados de lado. Veja!

Parques estaduais

Apenas os parques estaduais Forno Grande, em Castelo, e Pedra Azul, em Domingos Martins, estarão abertos nesta semana. Isto porque, de acordo com o Mapa de Gestão de Risco da Covid-19, somente unidades de conservação com sede em municípios em riscos moderado e baixo têm funcionamento permitido.

Já para quem prefere renovar as energias com um bom banho de cachoeira; aqui vão algumas opções.

A Cachoeira Alta é o destino certo para quem mora em Cachoeiro de Itapemirim. Com uma grande queda d’água e cercada de belezas naturais, a cachoeira fica no distrito de Vargem Alta e para chegar até ela, deve-se pegar a rodovia que liga Cachoeiro a Castelo e antes de chegar no distrito de Conduru, entra à direita no acesso ao distrito de São Vicente, segue a via e depois entra à esquerda. Haverá uma estrada de chão e que logo dá acesso à cachoeira.

Cachoeira do Pedregulho (Furlan) | Castelo

Localizada na propriedade da família Furlan, a 21 quilômetros da sede do município, o local conta com serviços de restaurante, área de camping e espaço para a prática do rapel, além da bela queda d’água.

Cachoeira Matilde | Alfredo Chaves

Também conhecida como Cachoeira Engenheiro Reeve, ela tem a maior queda livre de água do ES, com cerca de 70 metros de altura, e também é muito procurada por praticantes de rapel por oferecer um ambiente perfeito para a prática. O local fica em Maltide, no distrito de Alfredo Chaves, e para chegar lá você pode ir pela BR 101, Rodovia do Sol, ou também pela BR 262.

Cachoeira do Meio | Cachoeira de Salto Grande | Iconha

Iconha também abriga lindas cachoeiras e dentre elas está a Cachoeira do Meio, localizada a 3 quilômetros do Sítio Tokaia do Valle seguindo a BR 101 Sul, no distrito de Copaíba. Em seguida está a Cachoeira de Salto Grande, que fica a 3 quilômetros da localidade de Pedra d’agua, via ES 375. Essa cachoeira fica às margens da rodovia.

Para quem quer ficar em casa com a família a dica é escolher bons filmes e não esquecer de preparar muita pipoca para curtir o feriadão. E para auxiliar você na escolha, o Guia A pode te ajudar. Confira as indicações da semana de filmes e séries para entretenimento clique aqui.

