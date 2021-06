Saiba como fica a temperatura nesta quarta-feira (16) no ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 13

A quarta-feira (16) para os capixabas será ensolarada, segundo a previsão do tempo do Incaper. O dia será de sol entre nuvens em todas as regiões e não expectativa de chuvas. A temperatura na madrugada e durante o dia tem leve aumento.

Temperatura

Na Grande Vitória, com sol e poucas nuvens e, por isso, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, com sol e poucas nuvens. Não Chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, com sol e poucas nuvens e, por isso, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, com sol e poucas nuvens e, por isso, não chove. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C

Na Região Noroeste, com sol e poucas nuvens. Sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 14 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, com sol e poucas nuvens e, por isso, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.

Cidade do Caparaó registra 3ºC

Dores do Rio Preto, cidade do Caparaó capixaba, amanheceu com geada nesta terça-feira (15). Os termômetros da portaria do Parque Nacional do Caparaó marcaram 3ºC, às 6h40. No entanto, na parte alta do parque, o frio pode ter sido ainda maior. E isso porque o inverno só chega daqui a uma semana, no próximo dia 21. As imagens abaixo são do funcionário do parque, Ivan Souza.

Geada é a formação de uma camada de cristais de gelo sobre plantas ou sobre outras superfícies, como vidros de janelas, por causa da queda de temperatura. A principal causa da formação de geada é a movimentação de massa de ar polar.

