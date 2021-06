Ronnie Silveira, paella caipira e sorteio de brindes na live do Guia A – Festival Gastronômico Delivery

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 36

A noite desta sexta-feira (4) será de mais uma live do Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos. Quem comanda a música é o cantor e compositor Ronnie Silveira, que estará acompanhado de Davi Scaramussa no canjon.

Com cerca de duas horas de duração, a live terá transmissão pelo canal oficial do YouTube do AQUINOTICIAS.COM (/aquinoticiaspontocom), e televisionada pela REDE SIM TV, no canal 16.1, para todo o Espírito Santo. A apresentação será com o produtor Ramon Silveira e a jornalista Alissandra Mendes.

O músico, natural de Vargem Alta, já passou por bandas baile, e hoje, além de acompanhar outros conjuntos, se apresenta individualmente, ganhando destaque em carreira solo, inclusive com canções autorais.

Para o repertório Ronnie escolheu as canções com a ajuda de seus seguidores, que fizeram as indicações pelo Instagram do músico. Além de, claro, músicas do grande homenageado, o ‘Rei’ Roberto Carlos.

O evento é uma parceria do AQUINOTICIAS.COM com o aplicativo Chef Mio, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), Sebrae, Multivix e Selita.

Gastronomia

Para esta semana, o chefe churrasqueiro e cozinheiro Marcio Sant’Anna, irá preparar uma paella caipira. Uma releitura do tradicional prato de origem espanhola, que ao invés de frutos do mar, será feito com carne de porco e embutidos.

Como entramos no mês de junho, onde eram comemoradas as tradicionais festas juninas, Marcio também vai preparar uma deliciosa sobremesa: um creme de doce de leite, que remeterá às festas, que não podem acontecer devido a pandemia do novo coronavírus.

Sorteio de brindes

Além de música e gastronomia, a live do Guia A – Festival Gastronômico Delivery desta semana terá uma novidade: sorteio de variados brindes. Ao todo serão dois açaís do Pilhadão Açaí, dois fones de ouvido para celular da JBL oferecido pela Five Tecnologia e ao final, um prato e sobremesa que será preparado ao vivo pelo chefe Marcio Sant’Anna.

As regras para participar do sorteio e concorrer aos prêmios serão divulgadas ao vivo, durante a transmissão da live.

O evento será de solidariedade e contará com arrecadações que serão convertidas em cestas básicas, entregues para a Prefeitura de Cachoeiro. Essas cestas vão ser distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social. As doações poderão ser feitas através do PicPay que estará disponível na tela durante o show.

