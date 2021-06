Rogério e Marcos Aço Doce falam sobre a live do Festival Gastronômico desta sexta (11) no SobreTudo

Por Redação - Redação 12

No programa SobreTudo desta sexta-feira (11), as jornalistas Alissandra Mendes e Fernanda Zandonadi vão conversar com os irmãos Rogério e Marcos Aço Doce, atrações da live do Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos, na noite de desta sexta (11).

No quadro Adega Aqui, o enófilo e sommelier Eduardo Gonçalves vai dar dicas de como harmonizar vinhos com jantar romântico para o Dia dos Namorados.

E mais, no Guia A desta sexta-feira (11), confira as dicas de filmes para assistir no Dia dos Namorados.

O programa é exibido ao vivo, a partir das 14h, nos canais do Aqui Notícias: aquinoticias.com, Facebook e Youtube.

