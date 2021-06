Que frio! Termômetros chegam a 9ºC no Sul do ES nesta sexta-feira (25)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 23

Divisor de opiniões, o frio de Inverno chegou no Espírito Santo, já na primeira semana da estação. O clima ameno dos últimos dias, despencou na madrugada desta sexta-feira (25), quando os termômetros chegaram à casa dos 9ºC.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no Sul do Espírito Santo, as cidades com maiores quedas na temperatura foram Cachoeiro de Itapemirim (12,2°C) e Presidente Kennedy (14,7°C).

Já a área mais fria no Estado foi registrada em Venda Nova do Imigrante (9,4°C). Em Domingos Martins, também na região Serrana, os termômetros chegaram a 11,1°C. No Caparaó, a menor temperatura foi em Iúna, com 11,4°C. Em Vitória e Vila Velha, os indicadores alcançaram 14,9 °C.

A baixa temperatura foi provocada pela presença do ar frio e seco nas cidades capixabas, segundo a coordenação de meteorologia do Incaper. Além disso, a redução da nebulosidade contribuiu para a forte perda de calor no período noturno, o que derrubou as temperaturas nessas regiões.

Cinco cuidados com a saúde que devemos ter no dia frio

Os cuidados com a saúde devem ser mantidos diariamente. No entanto, é preciso reforçar a atenção na época mais fria, ajudando a prevenir doenças e deixando toda a sua família mais saudável.

A preocupação com a saúde no inverno é necessária visto que, por conta das baixas temperaturas, o organismo pode ficar mais propenso a gripes, resfriados e até pneumonias.

Para evitar que isso não aconteça com você, ou com as pessoas que ama, separamos cinco dicas de como vocês podem se cuidar melhor e, assim, somente aproveitar tudo de bom que essa estação do ano traz.

Beba mais água

Hidrate mais a pele

Mantenha os ambientes arejados

Tenha uma alimentação adequada

Pratique exercícios físicos

