Projeto vai fomentar o turismo no Caparaó capixaba

Redação 22

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e o Instituto Sindimicro deram início ao projeto de Desenvolvimento Econômico com Foco no Turismo, que será implantado no distrito de Piaçu, localizado em Muniz Freire, na região do Caparaó do Espírito Santo. O Instituto foi selecionado por meio de chamamento público para realizar o estudo na região.

Por conta disso, na última terça-feira (15), o diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, acompanhado do técnico de planejamento da autarquia, Alexandre Passos, realizaram uma visita técnica na região, passando por empreendimentos locais e na prefeitura de Muniz Freire, para apresentar e alinhar o projeto estruturado para ser aplicado em Piaçu.

Segundo o diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, o projeto tem como finalidade identificar o potencial turístico da região de Piaçu. Para isso, será preciso caracterizar os atrativos, além de identificar o estágio atual das atividades econômicas, por meio de um diagnóstico que possa estruturar os empreendimentos locais.

“Nessa região, o desenvolvimento local passa pelo potencial turístico. Para isso, vamos fazer um levantamento de 40 empreendimentos que estão instalados lá. Vamos oferecer mecanismos para que o distrito de Piaçu se torne uma região voltada ao Turismo, vamos capacitar os empreendedores locais, contribuindo dessa forma para a geração de renda na região”, disse o diretor da Aderes.

O projeto será viabilizado por conta de uma emenda parlamentar estadual no valor de R$ 50 mil.

