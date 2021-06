Projeto “Um Novo Caparaó” propõe criação da Rota do Pico da Bandeira em Ibitirama

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 32

Advertisement

Advertisement

Com o intuito de trazer uma nova visão de empreendedorismo para a região do Caparaó, a Projecta Engenharia, através dos sócios Thiago Coelho Moralis e Dorian Pimentel Justo, desenvolveram o projeto “Um Novo Caparaó”.

Continua depois da publicidade

A ação é para a criação da “Rota do Pico da Bandeira”, no município de Ibitirama, que possui aproximadamente 25% de todo o Parque Nacional do Caparaó dentro das suas divisas.

Diante da proposta, o Deputado Estadual, Alexandre Xambinho, enviou para a Assembleia o Projeto de Lei 225/2021, que cria a Rota do Pico da Bandeira. Com 12 quilômetros, a rota proposta fica entre os distritos de Santa Marta e Pedra Roxa, no município.

Um dos atrativos da região é o Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do país, com 2.891,32 metros de altitude, localizado no Parque Nacional do Caparaó, na serra do Caparaó, divisa entre os municípios de Ibitirama (Espírito Santo) e Alto Caparaó (Minas Gerais).

Continua depois da publicidade

“Apesar de a legislação dificultar um pouco a construção de novos empreendimentos tendo em vista que é uma região protegida, a comunidade vem conseguindo desenvolver projetos que englobam restaurantes, chácaras, pousadas, entre outros para dar maior conforto para os visitantes do local, principalmente, no período de mais frio, quando a região é buscada por diversos turistas”, destaca o deputado.

No evento de lançamento nesta sexta-feira (11) participaram empresários, prefeitos da região, vereadores e secretários de Turismo de todo o Caparaó.

“Um novo Caparaó nos leva a resgatar a essência e o poder que nós temos de transformar uma região em um grande potencial turístico, alavancando o mercado local, o empreendedorismo e a geração de empregos, aliado sempre à responsabilidade ambiental e social”, destaca Thiago Moralis.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].