Profissionais falam sobre marketing pessoal, análise cromática e fotografia em live na noite desta segunda (7)

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 10

Marketing pessoal. Você sabe o que é isso e para que serve? Para tirar todas as dúvidas sobre posicionamento de imagem, network, fotografia, análise cromática e composição de looks, três feras da área do branding pessoal vão falar sobre os temas ao vivo, nesta segunda-feira (7), às 21h, pelo canal do Youtube do AQUINOTICIAS.COM.

O 1° Online Meeting Personal Branding recebe Eder Oza, Katia Mendonça e Thiers Turini, profissionais do ramo, com a participação de Carol Sarria, que vai mediar a conversa.

Entre os temas abordados estão apresentação pessoal e etiqueta corporativa, armadilhas da imagem, acessórios são transformadores de look, o impacto das cores, qual mensagem a sua fotografia vai passar, cuidados com o fundo da imagem e outros. Se inscreva.

