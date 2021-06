PRF apreende 325 mil maços de cigarros contrabandeados na BR 262 no ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 40

Uma abordagem de rotina no quilômetro 20 da BR 262, em Viana, levou agentes da Polícia Rodoviária Federal a apreender 325 mil maços de cigarros importados de forma ilegal na noite deste sábado (26).

As caixas contendo seis milhões e quinhentas mil unidades de cigarro estavam escondidas debaixo da carga de garrafas plásticas. À polícia, o motorista do caminhão, de 37 anos, contou que seguia de Tatuí, em São Paulo, para Viana, no Espírito Santo.

Ao pedir que o motorista abrisse a porta lateral do caminhão, os policiais observaram um tapume de madeira impedindo a visualização da carga que estava embaixo. Os agentes pediram ao homem que retirasse o tapume, sendo encontrada a carga de cigarros da marga Gift, que estavam em caixas de papelão.

O motorista disse aos prf’s que as 650 caixas, com 32.500 mil pacotes de cigarros, pertenciam a ele, mas não soube dizer a origem e nem mesmo onde estaria a nota fiscal do produto, configurando crime de contrabando. Ele foi levado para a Delegacia da Polícia Federal em Vila Velha.

