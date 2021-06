Prefeitura de Divino de São Lourenço contrata obras de ampliação da Escola Allan Kardec

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 17

Advertisement

Advertisement

O prefeito de Divino de São Lourenço, Eleardo Brasil, assinou nesta semana o contrato para reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Allan Kardec Bitencourt Dias”, além da revitalização da quadra poliesportiva anexa à escola, no distrito do Patrimônio da Penha. A obra custará aos cofres do município R$ 1.189 milhão.

Continua depois da publicidade

A empresa Engetech Engenharia, Comércio e Serviços Eireli, com sede em Alegre, é a responsável pela as obras que iniciam na próxima semana e têm previsão de término no dia 15 de agosto de 2022.

De acordo com o prefeito Eleardo Brasil, que assinará a ordem de serviço na próxima semana, para as obras foi elaborado um projeto moderno, arrojado, dentro das normas técnicas do Ministério da Educação. “Essa intervenção vem oferecer mais qualidade para professores, técnicos e os alunos e vai melhorar o aproveitamento dos alunos e assegurar mais resultado na aplicação do ensino naquela unidade escolar”, disse o prefeito.

Continua depois da publicidade

A Escola Allan Kardec, que tem aproximadamente 200 alunos, atende as comunidades de São Maurício, Floresta, Limo Verde, Cachoeira Alta, Duas Pontes, Córrego da Onça e a sede do Patrimônio da Penha.

Com informações de A Notícia do Caparaó

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].