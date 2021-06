Polícia prende traficante de Cachoeiro em Dores do Rio Preto

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 135

Advertisement

Advertisement

Uma mulher apontada como traficante de Cachoeiro de Itapemirim foi presa em Dores do Rio Preto, nesta terça-feira (15). A prisão foi feita pela Polícia Civil.

Continua depois da publicidade

De acordo com a polícia, a mulher que vendia drogas estava morando com o namorado de 20 anos na cidade do Caparaó. O jovem acabou preso porque estava junto com a traficante.

Continua depois da publicidade

O casal foi abordado próximo à entrada de São de Pedro de Rates, no interior de Guaçuí. Quando foram parados pelos policiais, eles estavam em uma moto.

Na atual casa da traficante, que fica no Centro de Dores do Rio Preto, foram achadas duas embalagens com cocaína e três com maconha, como também R$ 900 em dinheiro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Passagens da traficante de Cachoeiro

A Justiça determinou a prisão dela depois que moradores contaram sobre o crime. A população estava incomodada com a venda de drogas na região. Alguns vizinhos avisaram à polícia pelo 181.

Conforme as apurações, a suspeita tem várias passagens pela polícia. A traficante de Cachoeiro foi presa em flagrante. Ela foi encaminhada ao Presídio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.

O namorado dela, embora estivesse acompanhando a mulher, foi ouvido e liberado. O delegado entendeu que não existiam provas para que ele ficasse preso.

Disque-Denúncia (181)

O serviço Disque-Denúncia garante que a identidade da pessoa não será revelada, ou seja, quem denuncia não ficará exposto a ameaças.

Por meio deste número a população pode denunciar qualquer tipo de irregularidade e repassar informações a fim de contribuir com a conclusão de crimes.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].