Polícia Militar recupera veículo com “placa fria” em Guaçuí

A Polícia Militar recuperou, no início da madrugada deste sábado (12), por volta das 00hs, durante patrulhamento, um veículo com restrição de furto/roubo em Guaçuí.

O veículo, uma Saveiro prata, foi abordada no bairro Horto Florestal e após checarem a referida placa com o chassi, não conferia com o veículo. Sendo constatado através do sistema que se tratava de um veículo com restrição de furto/roubo.

A placa existente no veículo se trata de uma “placa fria”, sendo o veículo removido para o pátio credenciado pelo Detran. O suspeito de 28 anos foi conduzido à 6ª delegacia regional de Alegre

