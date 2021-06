Pintor de veículos é preso por roubar e desmanchar moto em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 393

Cinco dias depois de ser levada durante um assalto no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, uma moto foi localizada, por policiais civis nesta terça-feira (22). Na ocasião, eles ainda detiveram um pintor de veículos, de 32 anos, apontado como o assaltante e também responsável por ‘desmanchar’ o veículo.

De acordo com o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), o chassi, peça com a identificação da moto, foi encontrado em um terreno abandonado no bairro Coronel Borges. Já o motor, o tanque, as rodas, os pneus, o cano da descarga, o banco, entre outras peças da moto, foram resgatados na casa do suspeito.

Apesar de ter confessado os crimes aos policiais, o homem foi liberado da Delegacia, porque estava fora do flagrante. No entanto, o suspeito foi indiciado no inquérito policial por crime de roubo, cuja pena pode chegar a dez anos de reclusão.

Crime

No dia 18 de junho, o proprietário da moto acionou a Polícia Militar depois de ser abordado pelo assaltante na rua Valteir Marques Crespo. O homem estava armado, ameaçou atirar na vítima, subiu no veículo e fugiu. De acordo com o dono do veículo, a ação criminosa ocorreu em questão de segundos.

