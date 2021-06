PC vai agendar coleta de material genético das famílias de desaparecidos no ES

Por Redação - Redação 9

Durante a semana de 14 a 18 de junho de 2021, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizará a coleta de material genético das famílias de pessoas desaparecidas no Estado. A ação é parte de uma campanha nacional elaborada pela Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O objetivo da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) é reunir dados de desaparecidos, familiares de desaparecidos, pessoas vivas desconhecidas e de corpos sem identificação. No Espírito Santo, o agendamento já começou e pode ser feito por whatsapp, pelo número (27) 3225-8260, ou por telefone, no número (27) 3137-9065.

A amostra deve ser coletada de familiar de primeiro grau preferencialmente (mãe, pai, irmão ou filho) e a família também pode entregar objetos de uso pessoal, que possam conter amostras de DNA do parente desaparecido. Pode ser uma escova de dentes, uma aliança, um aparelho de barbear ou até mesmo um dente que tenha sido guardado.

Coleta no Laboratório de DNA

As coletas dos dias 14, 15, 17 e 18 serão realizadas no laboratório de DNA, anexo à sede da Chefatura de Polícia Civil. A equipe está agendando uma família para o período da manhã e outra para o horário da tarde, visando evitar aglomerações.

Coleta no Auditório da Polícia Civil

No dia 16/06/2021, considerando a situação atual da pandemia da COVID-19, o atendimento às famílias será realizado no Auditório da Polícia Civil, no horário de 10 às 16hs, também mediante agendamento prévio, com a presença de servidores da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) e Departamento Médico Legal (DML).

Neste dia, a equipe também realizará atendimento sem agendamento prévio. Familiares de pessoas desaparecidas há mais de 30 dias poderão comparecer ao local de coleta, levando o Boletim de Ocorrência do desaparecimento registrado junto à Polícia Civil. Caso não tenham feito o registro, a Ocorrência poderá ser feita na hora, pela equipe da DEPD que estará no local.

Telefones para orientação e agendamento dos familiares:

Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) – (27) 3137-9065;

Whastapp do DML – (27) 3225-8260.

Local de coleta: Chefatura de Polícia Civil – Avenida Nossa Senhora da Penha, 2290, CEP 29.045-402 – Santa Luiza, Vitória-ES.

