Paulo Guedes e Bruno Funchal falam sobre recuperação econômica na Findes

A Findes promoveu nesta sexta-feira (18) uma reunião especial do Conselho Estratégico da Federação, que contou com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o secretário de Fazenda do Ministério, Bruno Funchal. Eles falaram sobre a recuperação da economia, o processo de ajuste das contas públicas do país, as reformas estruturantes e a necessidade de reindustrialização do Brasil.

O Conselho Estratégico da Findes reúne as 32 maiores Indústrias do Estado, entre elas ArcelorMittal, Vale, Garoto/Nestlé, Petrobras, Suzano, Volare/Marcopolo, Café Cacique, Cofril, EDP Espírito Santo e Frigorífico Frisa.

A presidente da Findes, Cris Samorini, destacou, na abertura do encontro, realizado de forma virtual, que o objetivo do Conselho é contribuir na construção de uma agenda de desenvolvimento para a Indústria e a sociedade, com o objetivo primordial de atuar para aumentar a competitividade do setor industrial.

Também participaram da reunião o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e presidente emérito da Findes, Léo de Castro, o chefe de Gabinete da Presidência da Findes, Leonardo de Paula, e o economista-chefe e diretor executivo do Ideies, Marcelo Saintive.

ES pode ser um case nacional na exploração do gás

Em sua apresentação, o ministro Paulo Guedes destacou que o Espírito Santo pode ter papel de destaque na retomada econômica e na reindustrialização do Brasil, e sugeriu uma parceria com o Estado do Rio de Janeiro.

A presidente da Findes observou: “Temos aqui no Espírito Santo uma distribuidora já aderente ao novo marco regulatório do gás. Gostaria de sugerir que o Estado possa liderar um case e inspirar o Brasil, com essa expectativa de termos gás mais barato e aumentar a competitividade da Indústria. Podemos prever um novo gasoduto ligando o pré-sal ao Espírito Santo”.

Guedes respondeu: “O Rio fez um marco regulatório do gás muito eficiente. A equipe econômica ficou super entusiasmada. O ideal é que o Espírito Santo trabalhasse em conjunto com o Rio, porque daí faríamos um corredor de reindustrialização que vai do Espírito Santo ao Rio, usando toda a infraestrutura comum. O gás tem que cair de 40% a 50% de preço, com a competição e com o seu aproveitamento, porque hoje ele é queimado. Temos que produzir os gasodutos, trazer para a costa e derrubar o preço. As pessoas me cobram porque o preço do gás não caiu ainda. Só foi aprovado o marco agora. Os investimentos vão começar. Vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia barata, em cima de gás barato. E o Espírito Santo é o lugar ideal para isso, juntamente com o Rio. Vocês estão bem posicionados para fazer essa revolução”.

Segurança jurídica e economia

Cris Samorini destacou que o Espírito Santo já tem segurança jurídica no setor, com o Regulamento do Mercado Livre de Gás Canalizado, um conjunto de regras sobre o mercado que foi definido em parceria entre a Federação e o governo estadual.

“Já atuamos em parceria com o governo estadual e vamos atuar também com o Rio para atrair investimentos. Tenho dito que o Espírito Santo é o Estado mais atrativo para investimento em petróleo, gás e energia. O setor representa 29,3% do valor adicionado da Indústria e 8% do PIB no Espírito Santo”, disse Cris Samorini.

Crescimento Econômico

O ministro disse esperar que o país cresça 4,5% neste ano: “Estamos acelerando a vacinação. Só ontem foram 2 milhões de pessoas. Até meados de setembro todos terão recebido pelo menos a primeira dose. O setor de serviços poderá voltar com mais força. Estamos otimistas”.

“No primeiro ano o foco era o controle de despesas, o déficit previdenciário. Fizemos a reforma da previdência. Veio a pandemia, mas criamos os programas de preservação de empregos, que foi muito bem-sucedido, e o auxílio emergencial, para a proteção dos mais vulneráveis. Agora, já retomamos a agenda de reformas em ritmo acelerado. A reforma administrativa já está lá, vamos encaminhar a tributária. Estamos tendo um grande aumento da formação bruta de capital fixo, com investimentos em estradas, ferrovias, portos. O ministro Tarcísio Freitas acaba de privatizar 22 aeroportos e seis terminais ferroviários. Vem aí o Porto de Santos. Vamos privatizar a Eletrobras e os Correios, para mobilizar investimentos. Vamos recuperar o crescimento em cima dos investimentos”, disse o ministro.

Parceria para reduzir o Custo Brasil

Cris Samorini destacou a parceria com o governo federal para a redução do Custo Brasil: “Temos atuado em conjunto com o secretário Jorge de Lima, o CEO do Custo Brasil, que nos ajudou a viabilizar esta agenda. Essa é uma das principais frentes de atuação da Federação”.

“Pensem em nós não como autoridades, mas como servidores. Estamos aqui para ouvir vocês: onde é que está pegando? Onde é o custo e o que podemos fazer? Essa mandala do Custo Brasil (com os 12 pontos que compõem o custo, como honrar tributos, abrir um negócio e empregar capital humano) é que vai ditar o nosso ritmo de abertura da economia. Não podemos abrir com juros muito altos e carga tributária muito alta. Essa desindustrialização do Brasil não foi acidental: foi resultado de políticas inadequadas. Não basta dar subsídios para meia dúzia de empresas. Isso não funcionou. Estamos aqui para escutar vocês”, disse o ministro Paulo Guedes.

Bruno Funchal destaca recuperação e apoio do setor produtivo

“A sociedade tem um papel importante no direcionamento da agenda, para fazer as reformas andarem. Elas são fundamentais para criar um ambiente propício para evitar o voo de galinha e possibilitar o crescimento sustentável, com um ambiente de negócios cada vez melhor. Nosso foco é produtividade e reorganização do Estado”, destacou Bruno Funchal.

“Vocês, no Espírito Santo, sabem como é importante ter as contas equilibradas. O Brasil começou a se reorganizar em 2016, com o teto de gastos, e depois com a reforma da previdência. É importante preservar o teto porque ele dá uma previsibilidade da trajetória da despesa. Isso tem um impacto importante na percepção do risco e na taxa de juros”, disse o secretário de Fazenda, que também já atuou no governo do Estado.

O secretário apresentou gráficos mostrando que, em 2016, o déficit primário do governo chegou a -2,5% do PIB. Esse déficit veio caindo até chegar em -1,2% do PIB, em 2019, mas, com a pandemia, ele voltou a cair para -10% do PIB.

“Somente com os gastos para enfrentar a pandemia foram R$ 500 bilhões. Mas neste ano o déficit já deverá cair para -2,2%. Trabalhamos para que ele possa chegar em 2024 a -1,0%”, disse Bruno Funchal, explicando a relação entre o déficit, a dívida pública e a taxa de juros.

Indústrias devem investir para qualificar debate

O vice-presidente da CNI e presidente emérito da Findes, Léo de Castro, ressaltou o papel da Federação das Indústrias:

“Gostaria de lembrar a todos a evolução que a Federação tem tido ao longo dos anos, em especial agora, no primeiro ano da presidente Cris Samorini, com a ampliação do acesso ao nível ministerial do governo federal. Para o Espírito Santo é muito importante se conectar mais com a agenda federal, porque temos muitos projetos que impactam diretamente nas nossas indústrias e dependem de decisão federal, como essa proposta de criar um grupo de trabalho específico para olhar a questão do gás”.

Léo de Castro assinalou a importância da colaboração das indústrias:

“Precisamos disponibilizar recursos para que as ideias se tornem realidade. Gostaria de parabenizar a presidente Cris pela evolução e fazer uma convocação para que esse trabalho aconteça e as indústrias invistam nisso, para que a gente tenha resultado. Um resultado efetivo é a discussão sobre o Contorno da Serra do Tigre, em Minas. Nós saímos de uma posição de reclamar, de pedir, para uma posição de estudar e nos posicionarmos com conteúdo. Isso eleva o nível da discussão, muda o nível do diálogo e amplia o respeito com que passam a tratar nosso Estado e nossa Indústria. É importante que as indústrias participem economicamente, porque os estudos são caros. É fundamental essa cooperação de todos. A Federação é uma ferramenta para aumentar a nossa produtividade. Parabéns, Cris, pela iniciativa”.

A presidente da Findes mencionou a nova estrutura da Defesa de Interesses: “A gente estruturou fortemente esse eixo, com os Conselhos Temáticos, as Câmaras Setoriais, a área de infraestrutura, o CIN, o Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia. Essa agenda é central, além da produtividade, competitividade e inovação”.

