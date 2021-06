Passageiros ficam feridos em acidente com ônibus na serra de Vargem Alta

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 486

Um ônibus que seguia de Cachoeiro de Itapemirim para Conceição do Castelo bateu de frente com uma árvore no começo da manhã desta quinta-feira (24), na ES 164, em Vargem Alta.

De acordo com informação da Polícia Militar, o veículo invadiu a contramão quando fazia uma curva e bateu de frente ao tronco de um dos eucaliptos, na localidade de Taquarussu.

Segundo os pm’s, chovia no momento do acidente. Entretanto, os policias ainda não sabem informar quantos dos passageiros ficaram feridos.

Pelo menos cinco ambulâncias teriam sido enviadas ao local para fazer o socorro às vítimas. Os feridos foram levados para hospitais da região.

O ônibus saiu da rodoviária de Cachoeiro por volta das 5h. Depois de Vargem Alta, a próxima parada do coletivo seria em Venda Nova do Imigrante.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde dos passageiros. Ainda assim, a polícia informou que nenhum deles foi socorrido em estado grave.

Cuidados ao dirigir em dias chuvosos

Faça revisão dos pneus, freios, limpadores e faróis do veículo com frequência;

Mantenha os pneus calibrados e evite frear quando cair em um buraco, afim de diminuir o efeito do impacto;

Reduza a velocidade e mantenha maior distância do veículo da frente. Assim você terá tempo para frear e evitar colisões;

Se houver pouca visibilidade em função de chuva ou neblina, pare e espere as condições do tempo melhorarem, caso possa fazer isso com segurança;

Evite freadas ou mudanças bruscas, porque o acúmulo de água na pista pode causar a aquaplanagem. Ou seja, quando os pneus perdem o contato com o asfalto;

Use sempre a luz de seta para indicar mudança de direção;

Em caso de enchente, abandone o veículo assim que o nível de água atingir o batente do carro.

