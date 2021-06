Para que comércio continue funcionando no ES, FCDL lança campanha de prevenção à Covid-19

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 13

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL|ES), com apoio dos mais de 14 mil associados, promoverá na próxima segunda-feira (14), às 10h, o Dia D de Conscientização e o lançamento da campanha “Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui”. O projeto foi apresentado nesta quinta-feira (10) para jornalistas em um café da manhã na CDL de Cachoeiro de Itapemirim.

Celso Costa, que é presidente da FCDL e da CDL de Cachoeiro, disse que a campanha tem o propósito da reafirmar a importância dos cuidados que devem ser mantidos pela população para que o comércio capixaba possa permanecer de portas abertas, firmando um pacto social com a comunidade.

“A FCDL possui 14 mil empresas associadas. Se cada uma tiver quatro colaboradores, são 56 mil trabalhadores, somados a seus familiares, chega ao montante de mais de 200 mil pessoas diretas participando dessa ação. Nós queremos que as pessoas se cuidem, continuem se prevenindo, só assim os casos apresentarão queda e o comércio permanecerá de portas abertas”, disse Celso Costa.

O presidente do FDCL afirma que aposta da imprensa local, pela força que tem de chegar mais rapidamente nas comunidades. “Reconhecemos o empenho da imprensa nesses tempos desafiadores e contamos com a colaboração do jornalismo regional na divulgação da campanha que visa garantir não só os empregos e a economia, mas a vida”.

A mobilização acontecerá simultaneamente em todas as cidades do Espírito Santo, que contam com os serviços das Câmaras de Dirigentes Lojistas. A ação disponibilizará peças de divulgação em veículos de comunicação e redes sociais, além da distribuição de bottons e cartazes nas ruas e estabelecimentos.

“Todo material apontará para o uso correto das máscaras, higienização das mãos, distanciamento social e a não participação em aglomerações. Afinal, quando você se cuida em casa e fora dela, o seguimento comerciário que tanto sofreu com a suspensão das atividades e o que mais emprega na sua região se mantém aberto. Toda empresa, associada ou não a CDL, poderá participar da campanha, basta nos procurar.

A campanha é uma iniciativa da FCDL em parceria com Unimed, Sicoob e Sebrae. “Essa é uma iniciativa privada, não podemos apenas ficar reclamando, temos que partir para a ação. Por isso nossos parceiros abraçaram essa ideia. Acreditamos que a vacinação contra a Covid-19 avançará muito no mês de junho”, finaliza Costa.

