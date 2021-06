Para curtir com seu amor: assista ao vivo ao show dos irmãos Aço Doce

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 25

Véspera dos Dia dos Namorados, e a pedida desta sexta-feira (11) é curtir a noite ao lado do seu amor. E para embalar o clima romântico, os irmãos Marcos e Rogério Aço Doce se apresentam às 20h30, na live do Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos. Uma noite especial com música, gastronomia e sorteio de prêmios para você. Acompanhe tudo ao vivo pelo nosso canal no YouTube e também pela Rede Sim TV – Canal 16.1.

