Pai agride filho de 5 anos com pedaço de madeira em Venda Nova do Imigrante

Um homem usou um pedaço de madeira para agredir o filho de 5 anos em Caxixe Frio, interior de Venda Nova do Imigrante. O caso foi denunciado pela avó do menino ao Conselho Tutelar do município na tarde desta segunda-feira (21).

Policiais militares e conselheiros tutelares foram até a casa da família para checar a denúncia. A eles, o pai da criança alegou que os hematomas no corpo do filho haviam sido causados por ‘brincadeiras’.

Segundo os pm’s, o homem foi levado para a Delegacia Regional do município, prestou esclarecimentos e foi liberado por não estar em flagrante. A mãe da criança também foi ouvida pelos policiais.

O menino foi encaminhado para exames para confirmar a suposta agressão. Caso a violência seja confirmada, o pai pode responder por maus-tratos, de acordo com no artigo 13 do Estatuto da Criança e Adolescente. Nesse caso, o Código Penal prevê detenção de dois meses a um ano ou multa. A Polícia Civil investiga a denúncia.

Violência contra criança

Machucar criança ou adolescente, causando-lhes lesões, ferimentos, fraturas, mordidas, queimaduras, hemorragias, escoriações, traumatismos, lacerações, arranhões, inchaços, hematomas, mutilações, desnutrição e até a morte, configuram crime de maus-tratos a criança e ou adolescente.

