Operação desarticula esquema de pirâmides financeiras em Cachoeiro de Itapemirim

Uma operação foi desencadeada na manhã desta quarta-feira (9) para desarticular uma organização criminosa suspeita de pirâmides financeiras que usava investimentos em cotas de consórcio com ganhos muito acima do percentual praticado pelo mercado financeiro nacional em Cachoeiro de Itapemirim.

Buscas estão sendo feitas em residências, endereços comerciais e de trabalho dos investigados. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na cidade, todos expedidos pela 4ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Cachoeiro de Itapemirim.

A operação “Lobo de Wall Street” é realizada pelo Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul), com apoio da Polícia Civil, Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) do município e Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

Entenda

A Operação Lobo de Wall Street foi deflagrada após cooperação e prévia investigação da Polícia Civil e do Ministério Público. As diligências, em um primeiro momento, indicam que os investigados estariam oferecendo investimentos financeiros a curto prazo, com ganhos muito acima do percentual praticado pelo mercado financeiro nacional, com o argumento para os investidores de aquisição de cotas de consórcio, as famosas pirâmides financeiras.

As investigações apontam que a oferta de ganhos expressivos a curtíssimo prazo é a forma de atrair potenciais investidores. A situação, porém, não se sustenta, podendo se tratar de prática de pirâmide financeira

