Nutricionista explica as diferenças entre os carboidratos e o glúten na alimentação

No quadro Nutrição & Boa Forma do programa SobreTduo desta quinta-feira (10), a nutricionista Tainara Valadares explicou as diferenças entre os carboidratos e o glúten na alimentação do dia a dia.

“O glúten não é um carboidrato. O glúten é uma proteína. É derivado de uma proteína e é adicionado em alimentos que são fontes de carboidrato, na maior parte. O glúten tem derivados de gliadina e os carboidratos são macromoléculas, que nos fornecem energia, como: a proteína, as gorduras. São compostos diferentes”, explica.

A nutricionista também falou como substituir o glúten da alimentação. “Hoje em dia, consumimos o glúten, maior parte das vezes, na farinha branca. No mercado, encontramos muitas farinhas modificadas sem glúten. Também encontramos alimentos já sem glúten, no entanto, são produtos industrializados”, continua.

