Norma denuncia em Brasília maus-tratos em asilo clandestino de Itapemirim

Por Wanderson Amorim

A deputada federal Norma Ayub levou para Brasília o caso do asilo clandestino interditado pela Polícia Civil, no último dia 17, no distrito de Itaipava, em Itapemirim. A parlamentar solicitou nesta quinta-feira (24) à Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa a realização de uma Audiência Pública para debater os maus-tratos e a violência que ocorrem nessas instituições. Ontem, ela também se pronunciou na sessão plenária, na Câmara dos Deputados, sobre o assunto.

Demonstrando muita indignação, a deputada relatou aos demais parlamentares a situação de maus tratos aos idosos no asilo clandestino denominado “Missão Mãos Estendidas”, e teve seu requerimento da Audiência Pública aprovado por unanimidade, inclusive com várias subscrições de outros parlamentares, que também se indignaram com o caso.

“Esse tipo de atividade criminosa deve estar acontecendo em todo Brasil. Não podemos permitir que isso continue, por isso essa audiência pública é tão importante, porque vai nos ajudar a solucionar casos como este que estava acontecendo aqui, no distrito de Itaipava”, explicou Norma.

De acordo com o requerimento da deputada, serão convidados para participar da audiência o Delegado de Polícia Civil de Itapemirim-ES, Dr. Djalma Pereira Lemos, testemunhas e gestores públicos diretamente relacionados às prestações de serviços na área da saúde e assistência social.

“Precisamos apurar tudo com muito cuidado e detalhe. Todos os responsáveis precisam pagar por essas atrocidades”, reafirmou a deputada.

A Audiência Pública ocorrerá de forma virtual pela Comissão do Idoso, no dia 01 de julho, às 14 horas. Todos os interessados podem acompanhar e, inclusive, participar com comentários e perguntas.

