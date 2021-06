No TCE, Victor Coelho tenta reverter reajuste no IPTU de Cachoeiro

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 73

Após uma enxurrada de reclamações por conta do aumento no valor do IPTU 2021 em Cachoeiro de Itapemirim, o Victor Coelho (PSB), esteve nesta quarta-feira (16) no Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE) para tentar minimizar os impactos para os contribuintes. Há relatos que após o recadastramento dos imóveis houve aumento de até 1.000% em comparação com o ano anterior.

No TCE, Victor Coelho se reuniu com o relator do processo, conselheiros Sebastião Carlos Ranna, para pontuar os impactos do recadastramento no bolso dos cachoeirenses e buscar uma solução.

“Pessoal, zelando sempre pela transparência e pelo diálogo, estivemos nesta quarta-feira, com o Conselheiro Carlos Ranna, relator do nosso Acórdão 596/2019, junto ao Tribunal de Contas, em Vitória, para apresentarmos nova proposta referente ao IPTU/2021”, comentou o prefeito no Instagram.

Confira no vídeo abaixo

