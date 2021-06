No Dia de São José, Anchieta será a capital do ES

Por Redação - Redação 25

Por um dia a capital do Espírito Santo vai deixar de ser Vitória e passará a ser Anchieta, no Sul do Estado. Isso irá acontecer nesta quarta (9), quando se comemora o Dia Nacional de São José de Anchieta. Nesse dia, o governador Renato Casagrande irá fazer uma visita ao município e transferir a capital simbolicamente.

A solenidade irá acontecer às 10h30min no Santuário Nacional de São José de Anchieta, no centro da cidade. O evento será fechado para alguns convidados, em virtude de evitar aglomeração e o contágio da Covid-19.

As autoridades e convidados serão recepcionadas por apresentação cultural e após a solenidade irão conhecer as obras de restauração que estão ocorrendo no Santuário. Na sequência, será inaugurado o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Tom & Jerry, em Iriri.

Data: 09/06/2021 |Horário: 10h

Sobre São José de Anchieta

São José de Anchieta SJ (San Cristóbal de La Laguna, 19 de março de 1534 — Reritiba, 9 de junho de 1597) foi um padre jesuíta espanhol e um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Foi o primeiro dramaturgo, o primeiro gramático e o primeiro poeta nascido nas Ilhas Canárias. Foi o autor da primeira gramática da língua tupi e um dos primeiros autores da literatura brasileira, para a qual compôs inúmeras peças teatrais e poemas de teor religioso e uma epopeia.[3]

Considerado santo pela Igreja Católica, foi beatificado em 1980 pelo papa João Paulo II e canonizado em 2014 pelo papa Francisco. É conhecido como o Apóstolo do Brasil, por ter sido um dos pioneiros na introdução do cristianismo no país. Em abril de 2015 foi declarado co-padroeiro do Brasil na 53ª Assembleia Geral da CNBB.

