Nirrô presta contas do primeiro semestre de seu mandato na Câmara de Alegre

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 22

Advertisement

Advertisement

O prefeito de Alegre, Nemrod Emerick, o “Nirrô” (SD), prestará contas dos seis primeiros meses de seu mandato, na tarde desta segunda-feira (14), na Câmara Municipal.

Continua depois da publicidade

A prestação de contas será transmitida às 20h pelas redes sociais da Prefeitura. Nirrô apresentará as ações feitas por sua administração e as mudanças ocorridas no município no primeiro semestre.

Logo nos primeiros dias deste ano, ao tomar posse como prefeito, Nirrô precisou decretar estado de emergência financeira e administrativa em Alegre, por conta da ausência de produtos essenciais para o funcionamento da máquina pública. A medida, publicada em 4 de janeiro, no Diário Oficial, permitiu que a Prefeitura pudesse realizar compras e contratações emergenciais sem a necessidade de licitação de produtos e serviços essenciais, como remédios, manutenção de veículos e até combustível.

No discurso de posse, no dia 1º de janeiro, Nirrô chegou a pedir a compreensão da população e expôs a situação crítica da Prefeitura. “O município começou 2021 impossibilitado de adquirir legalmente, através de licitação, combustível para abastecer a frota, medicamentos, material de construção, pó de café, materiais de papelaria e a contratação de empresa para realizar a manutenção da frota, além do déficit no sistema de previdência da Prefeitura, que chega à cifra de R$ 269 milhões.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].