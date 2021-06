Neucimar Fraga quer criação da Universidade Federal de Alegre (UFA)

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 23

Está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei 1963/2021, de autoria do deputado federal Neucimar Fraga (PSD), que autoriza a criação da Universidade Federal de Alegre (UFA). A propostas pretende realizar o desmembramento da unidade da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), criada em 30 de janeiro de 1961.

De acordo com o projeto de lei, a UFA será vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e terá por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional mediante atuação multicampi.

Pela proposta as instalações do campus da UFES em Alegre passarão a integrar o patrimônio da UFA e só serão admitidas doações à unidade de bens livres e desembaraçados de quaisquer ônus.

A UFA seguirá os parâmetros das mesmas universidades federais espalhadas pelo País e os recursos financeiros serão provenientes de dotações consignadas no orçamento geral da União, auxílios e subvenções concedidos por entidades públicas e particulares, receitas eventuais, a título de remuneração, por serviços prestados a entidades públicas e particulares, compatíveis com a finalidade da UFA, nos termos do estatuto e do regimento geral.

Neucimar Fraga diz que sua proposta é aproximar a universidade federal das pessoas, principalmente as que residem no interior do Espírito Santo.

“No caso do ES, o acesso à educação é composto por diversos obstáculos, especialmente porque a maioria dos municípios integra a zona rural do estado, o que impõe a implementação de políticas que viabilizem o acesso dessa população ao ensino superior. Problemas de ordem financeira, logística e cultural influenciam diretamente a questão, pois nem todos têm condições de se deslocar para Vitória, em razão das despesas, tempo de viagem, discrepâncias culturais, pertinência temática com as áreas acadêmicas, dentre outros”, justifica o deputado federal.

Fraga ressalta que a criação da Universidade Federal de Alegre não trará impactos aos cofr4es públicos. “Os resultados e experiências obtidas neste polo universitário sugerem a adoção de um passo ousado, que é a criação da UFA, por desmembramento da Universidade Federal do Espírito Santo, já que tal medida não traria impactos financeiros significativos, já que há orçamento direcionado ao campus, a mão de obra atual já vinculada a folha do governo, e a estrutura devidamente instalada, não carecendo, neste momento, realização de obras para concretização do feito.

Cursos na UFES de Alegre

Atualmente, o polo universitário de Alegre possui os cursos de graduação nas áreas de Ciência da Computação, Ciências Biológicas – Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Farmácia, Física (Licenciatura) Geologia, Matemática (Licenciatura), Nutrição, Química (Licenciatura), Sistemas de Informação, Agronomia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal, Engenharia Industrial Madeireira, Engenharia Química, Medicina Veterinária e Zootecnia.

Pós-graduação

Além destes, ainda são oferecidos os cursos de pós-graduação em Agroquímica (mestrado) Ensino, Educação Básica e Formação de Professores (mestrado), Ciência e Tecnologia de Alimentos (mestrado) Ciências Florestais (mestrado/doutorado), Ciência e Tecnologia de Alimentos (mestrado), Ciências Florestais (mestrado/doutorado), Ciências Veterinárias (mestrado), Engenharia Química (mestrado), Genética e Melhoramento (mestrado/doutorado) e Produção Vegetal (mestrado/doutorado).

