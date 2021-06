Motorista infarta, perde controle de ônibus e invade empresa em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1721

Um motorista foi socorrido por populares e levado para um hospital da região na manhã desta terça-feira (1) após sofrer um infarto ao volante, perder o controle da direção e colidir contra a entrada do escritório de uma gráfica, que fica na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim.

O ônibus fazia a linha Cachoeiro de Itapemirim – Atílio Vivácqua quando ocorreu a colisão, por volta das 10h20.

Segundo proprietário do estabelecimento, de 73 anos, por pouco ele e um funcionário não foram atingidos pelo veículo. “Foi um susto muito grande, estou nervoso até agora, faltou uns dois metros para o ônibus acertar a gente”.

De acordo com o empresário que testemunhou o acidente, ele e populares retiraram o motorista que apresentava sinais de infarto, fizeram massagem cardíaca e levaram o homem para o hospital antes da chegada do socorro devido à gravidade.

Passageiros precisaram pular as janelas para sair do coletivo, que por um triz, não caiu em um terreno que fica ao lado da empresa. Policiais militares, bombeiros e equipes do Samu se deslocaram para o local do acidente, e fizeram o atendimento às vítimas, que tiveram ferimentos leves, e a orientação da via.

