Moradores de Anchieta de 55 a 59 anos podem se vacinar contra Covid neste sábado (5)

Anchieta irá realizar neste sábado (5), das 8h às 15h, o dia D contra Covid-19, quando irá vacinar moradores com idade entre 55 e 59 anos. A ação será realizada em sistema drive thru no Centro de Especialidades Unificadas (CEU), ao lado da Prefeitura. Também haverá vacinação no interior, na ESF Jabaquara, no mesmo horário.

Já na escola municipal Jocelina Nogueira, na sede, irá ocorrer a vacinação dos profissionais da educação, também no mesmo horário.

Devem participar as pessoas que se enquadram nessa faixa etária. É necessária a apresentação do cartão da família.

Conforme a secretaria municipal de Saúde, não haverá agendamento. Anchieta segue o Plano Nacional de Vacinação e vem imunizando de acordo com as doses recebidas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

