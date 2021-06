Michelle Bolsonaro se encontra com presidente da Findes e vice-governadora

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 32

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi recebida pela empresária e presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, na sua chegada ao Espírito Santo. A agenda foi no Ministério Público do Trabalho (MPT). Participou da reunião a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, entre outros convidados.

Michelle deve participar, ainda, de uma reunião na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Vitória. Já o presidente Jair Bolsonaro irá para São Mateus, para a entrega de mais de 400 casas no bairro Aroeira, em São Mateus, Norte do Espírito Santo.

