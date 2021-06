Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado de R$ 20 milhões

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 16

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (29) um prêmio acumulado de R$ 20 milhões. As seis dezenas do concurso 2.385 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O sorteio de hoje é o primeiro da Mega-Semana de Férias, com concursos ainda na quinta-feira (1º) e no sábado (3).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

