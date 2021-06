Mega jazida de sal-gema no Espírito Santo pode ir a leilão

Por Redação - Redação 24

As jazidas de sal-gema do Norte do Espírito Santo, que concentram a maior reserva do país e uma das maiores da América Latina, estão mais perto de ser exploradas. A Agência Nacional de Mineração revelou que as 11 áreas capixabas, localizadas em Conceição da Barra, Ecoporanga e Vila Pavão, podem ser leiloadas ainda em junho.

