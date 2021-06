Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h para o litoral do Sul do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 129

O Serviço Meteorológico da Marinha emitiu um aviso de mau tempo para parte do litoral capixaba. O alerta tem validade até segunda-feira (21). Ele prevê ventos com intensidade de até 75 quilômetros, principalmente para as cidades do litoral do Sul do ES. O aviso vale também para algumas cidades da Grande Vitória.

Veja as cidades que podem ser afetadas:

Anchieta

Cariacica

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Marataízes

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo Do Sul

Viana

Vila Velha

Vitória

