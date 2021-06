Marido de empresária de Alegre apontada como affair de Eduardo Costa vai entrar com pedido de divórcio

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 584

O marido da digital influencer e empresária de Alegre, Mariana Polastreli, que recentemente teve o suposto affair com o cantor sertanejo Eduardo Costa vindo à tona, pretende entrar com o pedido de divórcio. Eduardo Polastreli e Mariana são casados ainda. Eles se uniram em matrimônio há 15 anos.

Eduardo já consultou um advogado, segundo fonte próxima à família, e está tentando fazer todo o processo da forma menos invasiva possível, para que os três filhos do casal (um menino de 14 anos e outro de 10 anos, além de um bebê de 9 meses), não sofram ainda mais com a situação.

Segundo a fonte, as crianças mais velhas estariam sofrendo bullyng por causa da exposição. O marido estaria evitando até mesmo sair às ruas da cidade onde mora, Alegre, por causa dos comentários.

“O Eduardo está com as crianças. A Mariana, quando viajou, levou o filho menor, mas deixou na casa da mãe, em Vitória. Ela saiu de casa no dia 7 deste mês. O pai foi até lá e trouxe o pequeno para junto dos irmãos. Mas, agora, a família toda está sofrendo por causa da exposição”, disse a fonte.

Affair vindo à tona

A história toda veio à tona após a coluna do jornalista Léo Dias postar uma matéria que apontava que Mariana era o novo affair de Eduardo Costa. Segundo a publicação, “o cantor sertanejo e Mariana Polastreli, que é empresária e digital influencer, estão saindo e “se conhecendo melhor” há algumas semanas”.

A digital influencer Mariana Polastreli disse, por meio de uma mensagem em suas redes sociais, que foi ela quem pediu a separação. “Fui eu quem pedi a separação de fato, fui eu quem dei entrada no divórcio e não existe bullying. Eu me posiciono muito claramente com meus filhos, principalmente com o mais velho. Existe é um monte de pessoas com seus achismos, espalhando suas ‘verdades’ como e do jeito que querem. Porque as pessoas não estão preocupadas como dizem, elas estão curiosas que não poupam suas palavras para denegrir e ferir, mesmo e sejam crianças. Deixemos o tempo colocar tudo no lugar”.

Questionada se está mesmo vivendo um romance com o sertanejo Eduardo Costa, Mariana não respondeu à mensagem.

