Marcos e Rogério Aço Doce comandam live especial do Dia dos Namorados no Guia A

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 29

A véspera do Dia dos Namorados será especial para os apaixonados nesta sexta-feira (11). Os irmãos Marcos e Rogério Aço Doce prepararam um repertório romântico para a live do Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos.

Com início às 20h30 e com cerca de duas horas de duração, a live será transmitida ao vivo pelo canal oficial do YouTube do AQUINOTICIAS.COM (/aquinoticiaspontocom), e televisionada pela REDE SIM TV, no canal 16.1, para Cachoeiro, Grande Vitória, Colatina, Linhares e São Mateus.

A dupla conta que será um show diferente do que os fãs estão acostumados, pois devido a comemoração do Dias dos Namorados. Para a apresentação, está retirando um pouco da parte dançante e adicionando mais músicas românticas e flashbacks dos anos 70, 80 e 90.

“Por ser uma live comemorativa, preparamos um repertório diferente. Estamos em estúdio ensaiando algumas músicas que serão inseridas no repertório. Temos certeza que o público vai curtir muito”, afirma Rogério.

Marcos e Rogério Aço Doce ressaltam a importância do festival, durante este período de pandemia em que muitos vem passando por dificuldades, com o intuito de movimentar a economia e a classe musical.

“Com certeza vários chefes estão despontando no festival. O festival vem como incentivo e uma luz no fim do túnel para esse pessoal. Com certeza tá sendo um sucesso e vai ser até o final do mês”, destaca o músico.

O comando das transmissões é do produtor Ramon Silveira e da jornalista Alissandra Mendes. O evento é uma parceria do AQUINOTICIAS.COM com o aplicativo Chef Mio, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), Sebrae, Multivix e Selita.

Carreira

Nascidos em uma família musical de oito irmãos na cidade de Mimoso do Sul, Marcos e Rogério visitavam um tio que tinha violão, para poder aprender os seus primeiros acordes. Ficavam encantados quando escutavam suas vozes vindo direto de um gravador, de forma bem caseira.

Em seguida, começaram a participar de vários eventos na cidade, cantavam em programas locais, e participavam de atividades culturais do município e cidades vizinhas. Hoje a dupla já tem 40 anos de estrada.

“A música escolheu a gente desde muito cedo. Sempre quisemos viver de música e aproveitamos a oportunidade que a vida nos deu. Não me arrependo em nenhum momento da minha batalha para chegar até aqui”, relembra.

Os irmãos tomaram caminhos diferentes participando de várias bandas até se encontrarem em 1989 e começarem um trabalho próprio: o Aço Doce, que se destacou em toda a região Sul.

Destaque nacional

Em 2019 a dupla teve uma grande repercussão na internet, após um vídeo do DVD gravado em 2009 no Teatro Rubem Braga, quando interpretavam a canção “How Can I Go On”, de Freddie Mercury e Montserrat Caballé viralizar e atingir mais de 500 mil visualizações e mais de um milhão de compartilhamentos, sendo divulgado até pelo humorista Tom Cavalcante.

Durante toda a carreira musical, a dupla lançou seis álbuns, que conta com participações de grandes nomes da música brasileira como o cantor e compositor Moacyr Franco. Além disso, a dupla conheceu diversas personalidades do meio artístico ao longo dos anos, como o cantor Peninha. A banda também possui um DVD ao vivo, que foi lançado no ano de 2009.

No ano de 2012, os irmãos resolveram apostar na carreira solo e cada um seguiu o caminho musical com sua própria banda. Entretanto, mesmo diante de tanto sucesso ao longo de quase seis anos, os irmãos Marcos e Rogério decidiram retomar a carreira, relançando a música de maior sucesso da dupla “Volta”.

A live do Guia A – Festival Gastronômico Delivery contará com arrecadações que serão convertidas em cestas básicas, entregues para a Prefeitura de Cachoeiro e distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social. As doações poderão ser feitas através do PicPay que estará disponível na tela durante o show.

