Quase 95% dos infectados estão curados da Covid no ES

O Espírito Santo tem 517.984 casos confirmados de Covid-19 e 492.011 pessoas estão curadas da doença. O cálculo aponta, portanto, que quase 95% dos infectados já não têm mais o vírus no organismo. No entanto, há um número triste: 11.479 pessoas perderam a vida para a Covid. A taxa de letalidade, no Estado, é de 2,2%. Há, ainda, 276.528 suspeitos de contaminação. Os números são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pelo Governo do Estado.

As cidades mais afetadas são Serra (65.392 casos e 1.383 óbitos), Vila Velha (64.285 casos e 1.571 mortes), Cariacica (39.934 casos e 1.321 óbitos), Vitória (55.065 casos e 1.197 mortes) e Cachoeiro de Itapemirim (26.406 casos e 561 óbitos).

A Covid afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria dos infectados apresentará sintomas leves a moderados e não precisará de hospitalização. Os sintomas mais comuns são tosse e cansaço. Os mais incomuns são dores e desconfortos, dor de garganta, perda de olfato e paladar, além de diarreia e conjuntivite.

Há ainda aqueles casos que necessitam de hospitalização. É necessário buscar ajuda médica em caso de dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito ou perda de fala ou movimento.

Em média, os sintomas aparecem cinco ou seis dias depois de a pessoa ser infectada com o vírus. Porém, há casos em que os sintomas surgiram após quase 14 dias.

