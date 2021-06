Live do Guia A com os irmãos Aço Doce arrecada 50 cestas básicas para famílias carentes de Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 7

A noite desta sexta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados foi um sucesso com o show de Marcos e Rogério Aço Doce, na live do Guia A – Festival Gastronômico Delivery – Especial Roberto Carlos 80 anos.

Além de muito romantismo com o repertório especialmente preparado pela dupla, para a comemoração da data, a live arrecadou 50 cestas básicas para serem distribuídas às famílias carentes de Cachoeiro de Itapemirim. A doação foi feita pela Rochativa, na pessoa do presidente Valdecyr Viguini.

Mas não para por aí! Com encerramento no próximo dia 29, data em que é comemorado o aniversário da “Capital Secreta”, o Festival Gastronômico Delivery contará com mais três lives.

A arrecadação em prol das famílias carentes também, as empresas que tiverem interesse em prestar solidariedade aos que estão passando dificuldades por conta da pandemia, podem entrar em contato pelo telefone (28) 99908-1011 e fazer a sua doação.

Com cerca de duas horas de duração, as lives tem transmissão pelo canal oficial do YouTube do AQUINOTICIAS.COM (/aquinoticiaspontocom), e televisionada pela REDE SIM TV, no canal 16.1, para Cachoeiro, Grande Vitória, Colatina, Linhares e São Mateus. A apresentação fica sob o comando do produtor Ramon Silveira e da jornalista Alissandra Mendes.

O evento é uma parceria do AQUINOTICIAS.COM com o aplicativo Chef Mio, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), Sebrae, Multivix, Selita e Sicoob.

Sorteio de brindes

Além de música e gastronomia, a live do Guia A – Festival Gastronômico Delivery conta sorteios de variados brindes. Já foram sorteadas diárias de pousada, jantar romântico, diversos brindes, pratos preparados pelo chef Marcio Sant’Anna, além de pratos cadastrados no Guia A – Festival Gastronômico Delivery, no aplicativo Chef Mio.

ASSISTA A LIVE DE MARCOS E ROGÉRIO AÇO DOCE:

