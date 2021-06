LGBTQIA+: Comunidade ainda luta muito para ingressar no mercado de trabalho

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 78

“Desde que me formei, até hoje, continuo enviando meus currículos. Fiz vários cursos, sou formada. Mas o mercado de trabalho é muito fechado para nós”. A reclamação é de Yasmim Santos Pedroni, cabelereira de profissão, administradora por formação. A mesma dificuldade dela, é enfrentada por outras pessoas trans, tanto para ingressar na profissão que escolheram quanto para se qualificar. Aliás, esse é um dos itens da pauta que ganha força em junho, mês do Dia Internacional do orgulho LGBTQIA+, comemorado na próxima segunda-feira (28). A data costuma ser marcada por manifestações a favor dos direitos da comunidade.

Yasmim comenta a dificuldade em conseguir emprego. “Desde muito nova, sempre procurei um trabalho honesto. Venho de uma família conhecida. Meu pai sempre falou que eu poderia ser o que quisesse, mas nunca desonrar o nome da família. Graças aos meus pais, sempre estudei e fiz cursos”.

No entanto, mesmo com qualificação, ela sentiu na pele os vários nãos que recebeu do mercado de trabalho. “Só o da estética abriu as portas para mim. Eu me formei como esteticista e cabelereira”.

Dias de luta LGBTQIA+

Assim, há muito pelo que lutar. Além do preconceito no mercado de trabalho, há a baixa escolaridade na população trans. Somente 0,02% delas ingressou no ensino superior e 72% não concluíram o ensino médio. O Projeto Além do Arco-Íris, da AfroReggae, coletou os dados. “A mesma pessoa que sofreu preconceito na escola, é aquela que não chega ao mercado de trabalho”, diz o porta voz do Casa Roxa, Guilherme Nascimento.

Então, explica, existe um histórico de intolerância que precisa ser quebrado. “As pessoas trans já foram alvo de preconceito, por exemplo, na família. Mesmo na escola, elas viveram a intolerância. Portanto, o Estado tem o dever de assumir a responsabilidade por aquele cidadão”, observa Guilherme.

Assim, entre as possibilidades de acolhida, estão a criação de abrigos para LGBTQIA+ que foram expulsos de casa, a democratização das escolas, cursos de capacitação para entrada e permanência no mercado de trabalho.

“É preciso ir além das atividades que geram invisibilidade a essa comunidade, como o trabalho de telemarketing, onde o LGBTQIA+ se esconde atrás de um telefone ou computador”, enfatiza.

