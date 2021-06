Inscrições de estágio no Bandes estão abertas até 27 de junho

Por Redação - Redação 15

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratar estagiários de nível superior para atuação no banco. As vagas são destinadas para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Informática Superior (Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação), Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

As inscrições vão até o dia 27 de junho, às 23h59. O processo seletivo é conduzido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES). A duração da bolsa-estágio é de até 18 meses, com remuneração de R$ 1.416,08 e auxílio-transporte de R$ 150,00, com carga horária de cinco horas diárias. O processo seletivo vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do Bandes.

O processo seletivo é composto por três etapas. A primeira é uma prova on-line de Português, Conhecimentos Gerais e Informática. A convocação para a prova ocorre no dia 1º de julho e as provas serão realizadas no período de 02 a 05 de julho. A segunda etapa é composta por uma entrevista on-line. Os estudantes serão convocados por e-mail ou WhatsApp, dos dias 07 a 09 de julho. As entrevistas devem ser realizadas entre 12 e 23 de julho, de acordo com a ordem de convocação. Já a última etapa será inspeção médica e deve ser realizada quando o candidato for selecionado. A lista de aprovados será divulgada no dia 30 de julho.

Vale ressaltar que o candidato deve acessar o edital completo do processo seletivo disponível no site do Instituto Euvaldo Lodi. As inscrições também deverão ser feitas pelo site do IEL-ES, no seguinte link.

Saiba os requisitos para cada vaga:

Administração e Ciências Contábeis

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2021, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0.

Direito

Matriculado, obrigatoriamente, no 8° período, no segundo semestre de 2021; ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0; ter Carteira de Estagiário da OAB ou o protocolo da OAB, referente à solicitação do documento, cursado ou matriculado no Núcleo de Práticas Jurídicas.

Economia

Matriculado, obrigatoriamente, no 5º e 6º período, no segundo semestre de 2021, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0. Conhecimento em: Mercado de Capitais, Private Equity e Ventury Capital.

Informática Superior (Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação)

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2021, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: conhecimentos em redes, pacote office completo e inglês básico.

Jornalismo

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2021, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: ter participado de disciplinas relacionadas às técnicas de produção de textos jornalísticos, fotojornalismo, gestão e produção de conteúdo de mídias sociais e assessoria de imprensa. Também é desejável o conhecimento de softwares de edição de vídeo e editoração gráfica, como Corel Draw, Adobe Photoshop e/ou Adobe Ilustrator.

Publicidade e Propaganda

Matriculado, obrigatoriamente, do 4º ao 6º período, no segundo semestre de 2021, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: ter participado de disciplinas relacionadas às técnicas de produção de textos publicitários, redação, design gráfico, fotografia, peças e campanhas de comunicação interna e externa; criação de peças e conteúdo para mídias sociais; editoração gráfica como Corel Draw, Adobe Photoshop e/ou Adobe Ilustrator; Adobe Premiére; edição de vídeo. Inscrições de estágio no Bandes estão abertas até 27 de junho

