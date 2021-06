HECI cria campanha de incentivo a atividades físicas para pacientes oncológicos em Cachoeiro

Por Redação - Redação 11

O Hospital Evangélico de Cachoeiro e o Gappci lançarão nesta quarta-feira (9) a Olimpíada do Movimento. A ideia é criar um reforço e uma premiação ideológica para que os pacientes se mantenham em movimento durante a internação. O projeto surgiu em 2020, mas não pode ser colocado em prática devido à pandemia.

Quando há imobilidade causada pelos dias de hospitalização e até mesmo pelo sentimento de estar doente, o paciente tende a reduzir o seu nível de atividade física, o que consequentemente leva a uma perda de autonomia. “Dessa forma, seu desempenho físico cai, diminuindo sua capacidade cardiorrespiratória e o índice de massa muscular, fazendo com que a pessoa fique menos resistente aos tratamentos”, afirma Daiana Meneguelli, fisioterapeuta do HECI.

A fisioterapeuta também explica que um sintoma comum entre 50 a 70% dos pacientes oncológicos é a fadiga, aquela sensação de falta de energia, mesmo em repouso. Essa sintomatologia só pode ser melhorada através de atividade física, pois não há um tratamento medicamentoso para isso.

Para os pacientes que não têm essa queixa de fadiga, a atividade física mantém o seu grau de importância. “Se manter ativo diminui a chance de progressão a do câncer, ou seja, aumenta a chance de cura”, frisa.

Pensando nisso, a equipe do hospital juntamente com o Gappci inaugura amanhã a Olimpíada do Movimento. O evento é pensado para os pacientes oncológicos do hospital, criando um incentivo visual e verbal de uma competição, para que assim, o paciente busque melhores condições de vida e de saúde para ele.

