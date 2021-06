Governo do ES inicia a segunda etapa do projeto “Viana Vacinada” neste domingo (13)

Por Redação - Redação 30

O município de Viana começou, neste domingo (13), a segunda etapa da experiência para imunizar a população, entre 18 e 49 anos, com meia dose da vacina AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), doadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Até a manhã de sábado (12), pouco mais de 16 mil integrantes do público previsto agendou a vacinação. E expectativa é vacinar cerca de 35 mil pessoas durante o estudo.

Entenda o Projeto Viana Vacinada

O Projeto Viana Vacinada tem como objetivo vacinar toda a população do município com idade entre 18 a 49 anos que não fazem parte de grupos prioritários e conta com a participação de 450 colaboradores na área da saúde do Estado.

A eficácia da estratégia de vacinação meia dose ou com dose, já foi testada e utilizada em outros momentos de emergência de saúde pública, como na epidemia de Febre Amarela, em que obteve êxito e garantiu a vacinação do Brasil e da África.

O objetivo do estudo é avaliar a diminuição de números de casos de Covid-19, com internações e mortes, e parte da premissa de que há um grande número de pessoas que ainda não têm e não terão acesso a vacinação nos próximos meses.

A vacinação dos cidadãos de Viana ocorrerá entre às 8h às 17h em 35 zonas eleitorais espalhadas pela da cidade, sendo 174 salas. Ao todo, serão 450 vacinadores voluntários – cedidos pelo Governo do Estado, município e instituições de ensino – para imunizar a população.

