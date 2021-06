Governador realiza entregas na área ambiental no 1º Seminário Sustentabilidade Capixaba

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 15

O governador Renato Casagrande, durante sua participação nesta quarta-feira (2) no 1º Seminário Sustentabilidade Capixaba, em Guaçuí, realizou entregas para a área ambiental. Casagrande foi um dos palestrantes e abordou o tema “Agenda Atual sobre o Clima/Mudanças Climáticas”.

Em seu pronunciamento, o governador parabenizou ao Grupo Folha do Caparaó (GFC) e a Conexão Safra pela realização do evento, num momento onde o mundo está com os olhos voltados para as questões ambientais. “Esse é um trabalho que está sendo transmitido para o mundo todo, parabéns Elias Carvalho e ao secretário Estadual de Meio Ambiente, Fabrício Machado, pela realização desse evento aqui em Guaçuí. Quando falamos de meio ambiente é bom posicionarmos sua importância, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Toda discussão sobre desenvolvimento e sobrevivência passa pelo meio ambiente. A política adotada pelo Brasil tem feito o País perder mercado. Hoje o meio ambiente virou um assunto econômico. Ou cuida ou não vai ter mercado, pois a cada dia a sociedade se preocupa mais com a origem dos produtos”.

Estiveram presentes no evento a primeira-dama do Estado, Maria Virginia Casagrande; o diretor presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), Mario Louzada; os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino e Luciano Machado; os prefeitos Nirrô (Guaçuí), Jahuar (Guaçuí), Ninho (Dores do Rio Preto), Sérgio Fonseca (Jerônimo Monteiro), Dito Silva (Muniz Freire), Cacalo (Muqui) e Toninho Gualhamo (Bom Jesus do Norte); além de vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais e lideranças locais.

O evento também contou com a presença de Paulo Cola, prefeito de Piúma, último município que faltava publicar a declaração de aptidão de autonomia do licenciamento ambiental. Agora, gestão municipal amplia suas vantagens estratégicas, gerando empregos e se tornando um agente facilitador do empreendedorismo local, já que a prefeitura passa a expedir as licenças ambientais junto com as licenças urbanísticas. Além disso, gera receita, uma vez que as taxas de licenciamento passam a ser cobradas pelo município, sendo investidas nas ações da gestão ambiental local.

SOS Mata Atlântica

Casagrande realizou a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), com a Fundação SOS Mata Atlântica, para implementação dos planos municipais de Mata Atlântica, além do incentivo a ações de fortalecimento das Unidades de Conservação públicas e privadas e no intercâmbio de informações sobre o monitoramento de qualidade de águas interiores em bacias e rios capixabas.

“Teremos uma integração entre o monitoramento que o Estado faz, por meio da Agerh, com o monitoramento que o SOS Mata Atlântica realiza com o Observando Rios. Isso dará maior precisão às avaliações das condições de qualidade da água, buscando sempre a sua melhoria, que é o nosso objetivo”, explicou o diretor-presidente da Agerh, Fabio Ahnert.

Proesam

O governador também assinou o decreto de regulamentação do Programa Estadual de Sustentabilidade e apoio aos municípios (Proesam), que é um programa inédito de compra de resultados com repasses de recursos para custeio e investimentos diretos para os municípios, com o objetivo de otimizar a gestão municipal. O programa vai fortalecer as secretarias municipais de meio ambiente, possibilitando a contratação de equipes técnicas, locação de equipamentos, aquisição de combustível para ações de fiscalização, entre outras necessidades do setor ambiental.

O Programa também criou um mecanismo de ranqueamento dos municípios a partir das políticas de sustentabilidade ambiental. A classificação obedecerá aos critérios relacionados ao alcance específico do desempenho de metas de cada município. Estão previstos o aporte de, aproximadamente, R$ 17 milhões para o primeiro ciclo de dois anos do programa. Estes recursos serão oriundos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, do Fundo Estadual do Meio Ambiente e, eventualmente, por aportes do orçamento do Governo do Estado.

Para o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabricio Machado, o Espírito Santo passa a ser uma referência em preservação ambiental com práticas sustentáveis, criando uma dinâmica de diálogo do setor público estadual e municipal, com produtores rurais e o terceiro setor, na geração de políticas públicas mais resolutivas, estabelecendo prioridades pelo nível de estratégia e urgência nos resultados a curto e médio prazos.

“Já estamos enxergando e vivendo os reflexos do aquecimento global. A pandemia, as altas temperaturas e os derretimentos polares, os desequilíbrios nos fenômenos naturais, são exemplos concretos gerados pelas mudanças do comportamento do planeta, afetados pela exponencial produção e consumo das pessoas e das organizações, pelas queimadas e emissões desenfreadas e por muitas outras anomalias conduzidas pela mão humana. O meio ambiente já dá sinais de desgaste profundo. Por isso, é preciso garantir políticas ambientais locais, interligadas a um plano global integrado e colaborativo, gerando uma força que atraia investimentos, ideias e ações para proteção das nossas florestas, na geração de energia limpa e na preservação da vida”, defendeu Fabrício Machado.

Unidades de Conservação

Na ocasião, foram anunciados ainda quase R$ 2 milhões em investimentos na área do Meio Ambiente, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). Os valores serão investidos em obras de melhoria e manutenção das Unidades de Conservação, no contrato para estudos sobre caranguejos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Concha D’Ostra, em Guarapari, e na elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Serra das Torres (Monast), que compreende os municípios de Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Muqui.

Acordo de Cooperação

Também foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica para formação de gestores em Educação Ambiental. “O Espírito Santo anuncia, na Semana do Meio Ambiente, ações e investimentos muito importantes. Pelo Iema, os anúncios envolvem a gestão ambiental e a utilização sustentável de recursos naturais, através de investimentos em Unidades de Conservação e parques, e também a educação ambiental, por meio da formação de gestores. Esses são pilares fundamentais dentro do planejamento estratégico de sustentabilidade que o Estado tem desenvolvido”, destacou o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza.

Nas melhorias e manutenções, serão investidos R$ 1.124.654,00 em obras preventivas e corretivas na sede do Iema; na Reserva Biológica de Duas Bocas e na RDS Concha D’Ostra; nos parques estaduais Paulo Cesar Vinha, Pedra Azul, Mata das Flores, Forno Grande, Cachoeira da Fumaça e Itaúnas; e na Área de Relevante Interesse Ecológico Morro da Vargem (Mosteiro Zen Budista).

Caranguejo ucides cardatus

Já nos estudos sobre o caranguejo ucides cardatus, na RDS Concha d’Ostra, em Guarapari, o investimento é de R$ 509.300,00, valor proveniente de compensação ambiental. “O estudo mostrará informações como densidade populacional e capacidade de extração dos caranguejos, dados que possibilitarão uma convivência mais harmônica e compatível entre as demandas ambientais e sociais, o que é imprescindível para a gestão de uma unidade de conservação, em especial na categoria RDS”, pontuou Fiuza.

Monast

Com investimento de R$ 364.664,00, o contrato para Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural Serra das Torres (Monast), vai possibilitar o planejamento e gestão das áreas protegidas que envolvem os municípios de Atílio Vivácqua, Mimoso do Sul e Muqui. O documento também vai definir o zoneamento da área abrangida e da zona de amortecimento e estabelecer diretrizes e normas de uso e ocupação do solo, por meio de um processo de planejamento integrado e participativo, envolvendo os diversos segmentos da sociedade.

Formação de Gestores

Por fim, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre o Iema, a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), para a formação de Gestores em Educação Ambiental. O acordo visa à realização de capacitações nas áreas de Educação Ambiental e Políticas Públicas, especialmente para os servidores públicos municipais, fortalecendo a gestão ambiental. Nesta primeira etapa, o acordo irá abranger os 12 municípios que fazem parte do ProdNorte. A princípio, não há repasse de recursos, apenas cooperação técnica.

Palestra

A Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) também esteve presente na programação de palestras do Seminário de Sustentabilidade, com seu diretor-presidente, Fábio Ahnert, falando sobre “A Gestão da Água e sua Importância para a Sustentabilidade Ecológica, Econômica e Social”.

Segundo Ahnert, durante sua palestra, o Espírito Santo está iniciando um novo ciclo de gestão de recursos hídricos. “O Estado tem 14 comitês de bacias hidrográficas constituídos. Alguns são afluentes de bacias cujo domínio é Federal, como a do rio Doce. E outros são integralmente nossos. No sul, a Bacia do Itapemirim é a maior. Ela é vizinha de bacias menores, do rio Novo, Benevente e, mais ao sul, do Itabapoana, que é uma bacia de domínio federal”, frisou.

Ele ainda ressaltou que todos os 14 comitês têm estruturas plenárias constituídas e seus planos e enquadramentos de corpos d’água, que dão todas as informações para a revitalização das regiões e bacias hidrográficas. “O desafio, agora, é implementar esses planos, tirar as ações do papel e colocá-las na prática”, avaliou o Ahnert, durante a palestra realizada no primeiro dia do evento.

