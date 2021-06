Governador anuncia novidades no combate ao coronavírus no ES | AO VIVO

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 236

O governador do Estado, Renato Casagrande, concede entrevista coletiva nesta sexta-feira (4), às 14h, no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, onde anunciará novidades sobre vacinação no combate ao Coronavírus. A entrevista coletiva contará com a presença do secretário de saúde, Nésio Fernandes.

A entrevista será em formato presencial com transmissão nas redes sociais do governador (Facebook e Youtube). Cada veículo poderá enviar uma equipe para a cobertura. Não haverá credenciamento prévio, porém não será permitida a entrada de mais de uma equipe, que será composta por um jornalista e um profissional de imagem.

