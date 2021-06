Festival Tela Curta homenageia membro fundador do Cineclube de Cachoeiro

Por Redação - Redação 10

Carlos Roberto de Souza, um dos fundadores e principais lideranças do Cineclube Jece Valadão, é o homenageado do 1º Festival Tela Curta Cachoeiro, evento online realizado pelo próprio cineclube. O vídeo de uma entrevista feita com ele foi disponibilizado nesta quarta-feira (2), no site do festival.

