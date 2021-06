Feminicídio: mulher é assassinada em Mimoso do Sul

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 47

Um caso que pode tratar-se de feminicídio chocou Mimoso do Sul na manhã deste sábado (9). Uma mulher foi morta em Várzea do Cipó, localidade no interior do município. Ainda não é possível identificar a vítima, porque a ocorrência está em andamento.

Como a perícia ainda não entregou os laudos, a polícia não pode informar a causa da morte. Mas moradores do local afirmam que a mulher foi vítima de uma facada na cabeça.

A polícia já tem informações de que, possivelmente, trata-se de um feminicídio, ou seja, assassinato em razão do gênero. O homem apontado como suspeito teria alguma relação próxima com a vítima.

“Temos a identidade do possível autor. Estamos fazendo buscas. A Força Tática e viatura estão dando total prioridade à localização e detenção do indivíduo”, esclareceu comandante da 15ª Cia Independente da Polícia Militar, de Mimoso do Sul, major Nerio Pereira da Silva Filho.

O que é feminicídio

O feminicídio, segundo o site Brasilescola, é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato de ela ser mulher, ou seja, misoginia e menosprezo pela condição feminina ou discriminação de gênero, fatores que também podem envolver violência sexual. Também pode ser em decorrência de violência doméstica.

A lei 13.104/15, mais conhecida como Lei do Feminicídio, alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio.

