FCDL|ES inicia mobilização em prevenção à Covid-19 no comércio capixaba

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL|ES) realizou nesta segunda-feira, 14, a abertura da campanha “Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui”, com ações informativas no comércio das cidades do Espírito Santo que contam com os serviços das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL) em prevenção à Covid-19.

O Dia D de Conscientização aconteceu de forma simultânea nas 52 cidades que possuem unidades das CDLs. Foram afixados cartazes nos mais de 14 mil estabelecimentos associados, distribuídos botons, panfletos, além da veiculação de vídeos e textos nas mídias locais e nas redes sociais. A ação tem como objetivo estimular lojistas e consumidores a cumprir as medidas de prevenção para frear o avanço da Covid-19 e fazer com que o comércio capixaba se mantenha de portas abertas em meio à pandemia.

Os cartazes afixados nas dependências das lojas contêm orientações como não permitir a entrada de clientes e colaboradores sem máscara; a importância da higienização adequada das mãos; número adequado de clientes de acordo com o espaço disponível em cada estabelecimento; e manter os hábitos de prevenção não só no comércio, mas em todos os outros ambientes frequentados pelos consumidores e lojistas, como também nos círculos de contatos, seja em casa ou trabalho.

A mobilização, que é uma idealização da FCDL|ES, é apartidária e só foi possível com apoio da Unimed, Sicoob, Sebrae, em parceria com o Governo do Estado. A ideia é fazer com que o setor de serviço que mais emprega no Estado consiga atravessar o momento desafiador sem precisar suspender as atividades, garantindo emprego e a movimentação da economia nas regiões capixabas.

À tarde, o presidente da FCDL|ES Celso Costa se encontrou com o governador Renato Casagrande e outros representantes para fazer o lançamento oficial da campanha no Palácio Anchieta.

“O comércio já foi fechado várias vezes e o impacto para a economia e toda a população foi muito grande. É hora de deixar as questões políticas de lado e unir toda a sociedade em torno da prevenção do contágio, enquanto a vacina não chega para todos. Essa campanha vai mobilizar lojistas, funcionários e toda a sociedade para que o comércio não precise fechar as portas novamente”, disse Costa.

Para conter a disseminação do novo coronavírus, barrar o aumento do número de mortes, garantir emprego e renda e ajudar o setor a enfrentar a crise, é preciso um pacto social entre lojistas e consumidores. Utilizando máscaras, fazendo a higienização adequada e evitando aglomerações, o número de casos da Covid-19 reduz, fazendo com que todo comércio capixaba abra as portas de forma consciente e segura.

“Para continuar com as atividades econômicas e sociais, precisamos do comportamento semelhante ao dessas entidades que participam desta campanha promovida pela CDLs. Estão incorporando e aceitando essa responsabilidade em parceria conosco. Esse trabalho vai permitir que o profissional e o cliente do comércio tenham responsabilidade. Não dá para dispensar o uso de máscara, deixar de higienizar as mãos ou permitir aglomerações. A imunidade coletiva a gente consegue com vacina e desta forma poderemos ter uma liberdade maior”, pontuou Casagrande.

